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Начало еврейской истории связано с библейской эпохой. Библейская история еврейского народа охватывает период от появления евреев на арене истории во времена Авраама, как родоначальника В качестве нации древние евреи сложились во 2 тыс. до н. э. на территории древнего Ханаана. Географически «национальный очаг» еврейского народа возник на «перекрёстке» Древнего мира — там, где встречаются пути, соединяющие Месопотамию и Египет, Малую Азию и Аравию и Африку. Еврейские племена, потомки Авраама, расставшегося в древности со своей родиной в плодородной Месопотамии, постепенно захватили земли ханаанских народов и стали называть Ханаан Землёй Израиля. По одной из версий, это произошло в результате интеграции семитоязычных скотоводов-кочевников среднего течения Евфрата и земледельцев оазисов Ханаана. Согласно еврейской традиции, записанной в Торе, еврейский народ сформировался в результате Исхода из Египта и принятия Закона Торы у горы Синай. Пришедшие в Ханаан евреи были разделены на Двенадцать колен — племён, ведущих своё происхождение от сыновей Иакова-Израиля.еврейского народа, до завоевания Иудеи Александром Македонским. Согласно Библии, родоначальник еврейского народа Авраам (через Евера происходивший по прямой линии от Сима, сына Ноя) был выходцем из города Ур в Месопотамии (юг современного Ирака, на западе от реки Евфрат). Как можно судить по археологическим данным, представляемым новейшими раскопками и исследованиями, Халдея находилась уже на значительной высоте культурного развития, так что и Авраам, повинуясь высшему призванию, переселился в Ханаан уже как человек, обладавший всеми важнейшими элементами культурной жизни, и представлял собой весьма зажиточного и влиятельного главу целого племени.