Как коэффициент трения влияет на движение?
Физика
Как коэффициент трения влияет на движение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(трения)=µN, где µ - коэфф. трения, не превышающий значения единицы. Как влияет? Поскольку его значееие меньше единицы, значит при умножении чего-либо на него, число уменьшается.
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