Есть ли у вас любимые газеты, журналы? запишите их точное название. объясните,чем вас привлекает один из журналов(или одна из газет)
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Есть ли у вас любимые газеты, журналы? запишите их точное название. объясните,чем вас привлекает один из журналов(или одна из газет)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Livescore.com Этот журнал мне нравится потому что я смотрю как сыграли разные команды мира , в том числе и любимая команда. Когда чемпионат мира я тоже пользуюсь им.
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