Задача на картинке,с решением пожалуйста
Математика
Задача на картинке,с решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. так как модуль может содержать и отрицательные и положительные числа, в данном случае нам нужны такие числа, чтобы были в модуле больше 4. это следующие числа -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4. если возьмем 5 и -5, то в модуле уде будут они больше 4. поэтому числа должны быть больше -4 и меньше 4. знак ^ конъюнкции это подтверждает (означает "и")
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