Приведи подобные слагаемые: −2,29x+7,5x−19,2x Ответ: (записывай ответ без промежутков; используй латинскую раскладку) −2,29x+7,5x−19,2x=
Алгебра
Приведи подобные слагаемые: −2,29x+7,5x−19,2x Ответ: (записывай ответ без промежутков; используй латинскую раскладку) −2,29x+7,5x−19,2x=
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−2,29x+7,5x−19,2x=-13,99х
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