Слушайте помогите пж переведите
Английский язык
Слушайте помогите пж переведите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назови автора и класс)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно переведите на английский . 1. Я очень люблю путешествовать. 2. Я путешеств??ю с родителями. 3. Я люблю путешествовать на зимних и лет...
Обществознание
Алгебра
Приведи подобные слагаемые: −2,29x+7,5x−19,2x Ответ: (записывай ответ без промежутков; используй латинскую раскладку) −2,29x+7,5x−19,2x=
Русский язык
Вырборочное списывание. Выпишите из текста в три столбика фамилии с инициалами композиторов,писателей и художников,чьи портреты писал И.Е.Репин...