Помогите с 11 и 12! Спасибо заранее!

11) Дано t1=9 C m2=1.5 кг t2=100 C T=30 C m1-? Q1=Q2 Q1-тепло полученное водой m1 Q1=m1c(T-t1) Q2-тепло отданное водой m2 Q2=m2c(t2-T) m1c*21=m2c*70 21m1=70m2 m1=70*m2/21=5 кг 12) дано m=10 кг c=460 Дж/кгград А=600 000Дж n=0.4 Δt-? nA=mcΔt Δt=nA/mc Δt=0.4*600000/10*460=52.17 С