Задача на движение : Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км в час и были в пути 5 часов .Обратно они возвращались на катере, который шел со скростью 15 км в час . Сколько времени туристы затратили на обратный путь? П...
Математика
Задача на движение : Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км в час и были в пути 5 часов .Обратно они возвращались на катере, который шел со скростью 15 км в час . Сколько времени туристы затратили на обратный путь? Плииз помогите если вам не лень фотку сделайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6•5=30(км)-скорость на лодке2)30:15=2(ч)Ответ:2 часа затратили туристы на обратный путь
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