Задача на движение : Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км в час и были в пути 5 часов .Обратно они возвращались на катере, который шел со скростью 15 км в час . Сколько времени туристы затратили на обратный путь? П...

Математика

Задача на движение : Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км в час и были в пути 5 часов .Обратно они возвращались на катере, который шел со скростью 15 км в час . Сколько времени туристы затратили на обратный путь? Плииз помогите если вам не лень фотку сделайте

Автор: Гость