3(1-2x)-5(3-x)+6(3x-4)=84
Алгебра
3(1-2x)-5(3-x)+6(3x-4)=84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 - 6x - 15 + 5x + 18x - 24 = 84 17x - 36 = 84 17x= 84 + 36 17x = 120 x = 120/17
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