Главное фокусное расстояние собирающей линзы 50 см . Высота предмета 1.2 см , предмет находится на расстоянии 60 см от линзы . Где и какой высоты находиться изображение?

Физика
Главное фокусное расстояние собирающей линзы 50 см . Высота предмета 1.2 см , предмет находится на расстоянии 60 см от линзы . Где и какой высоты находиться изображение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
спользуем формулу тонкой линзы:(м) Так как , то  Ответ: на расстоянии 3м и высоты 0,06 м (или 6 см)

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