(√5+2)-Все это во второй и -4√5

Гость: Гость:

не очень понятно задание - первое выражение в квадрате или из него вычитвается такое выражение в квадрате? сделаю 2 варианта:(корень из5+2) - (корень из5+2)^2 -4корня из5 = корень из5 +2 -5 - 4корня из5 -4-4корня из5 = -7 корней из5 - 7или такой пример:(корень из5+2)^2 - 4корня из5 = 5+4корня из5+4 - 4корня из5 = 9