Я чего-то туплю, помогите, пожааааалуйста. Заранее спасибо)

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Я чего-то туплю, помогите, пожааааалуйста. Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)tomorrow 3)last night 4)every evening 5)yesterday 6)every morning 7)on sundays 8)last week 9)at the moment 10)two months
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