"Слово о полку Игореве". Третья часть. О чем просит Ярославна в природе?
Литература
"Слово о полку Игореве". Третья часть. О чем просит Ярославна в природе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярославна обращается к силам природы и просит помочь спасти Игоря. Например, обращаясь к ветру, просит, чтобы не навредил войску. Вообще в эпизоде затрагиваются три стихии - воздух, вода и огонь. Все обладают особыми силами и "плач Ярославны" обращён именно к ним. В нём заключена важная мысль, заложенная автором. Это исторически важный эпизод, эмоционально насыщенный. Здесь видна позиция автора, осуждение междоусобной войны, призыв к объединению.
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