3 1/6+2 2/3 8 5/7+2 1/14 1 5/16+1 1/2 6 7/10+9 5/20
Математика
3 1/6+2 2/3 8 5/7+2 1/14 1 5/16+1 1/2 6 7/10+9 5/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/6 + 2 2/3 = 3 1/6 + 2 4/6 = 5 5/6 1 5/16 + 1 1/2 = 1 5/16 + 1 8/16 = 2 13/16 6 7/10 9 5/20 = 6 14/20 + 9 5/20 = 15 19/20
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