В первый день бригада отремонтировала 1,5 км дороги а во второй день на 0,35 км меньше. Какова длина отремонтированого участка дороги? Вырозите ответ в километрах и метрах намишите учловие решение пожалуйста

Математика

В первый день бригада отремонтировала 1,5 км дороги а во второй день на 0,35 км меньше. Какова длина отремонтированого участка дороги? Вырозите ответ в километрах и метрах намишите учловие решение пожалуйста

Автор: Гость