В первый день бригада отремонтировала 1,5 км дороги а во второй день на 0,35 км меньше. Какова длина отремонтированого участка дороги? Вырозите ответ в километрах и метрах намишите учловие решение пожалуйста
Математика
В первый день бригада отремонтировала 1,5 км дороги а во второй день на 0,35 км меньше. Какова длина отремонтированого участка дороги? Вырозите ответ в километрах и метрах намишите учловие решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие: 1д 1,5км 2д ? на 0,35 м чем 1д 1) 1,5-0,35=1,15(км) Второй день 2)1,5+1,15=2,65(км)За все два дня. Ответ:2,65 км Ответ: 2650 м.
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