Помогите пожалуйста задание номер 122. Пожалуйста.

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Помогите пожалуйста задание номер 122. Пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•Заляжет, в горку, с осени, без просыпается, до весны, в году, не есть, не пить, в одну, зарылась, в песок, под песком, в воде. •Спать, есть, пить, ползать, плавать. Заляжет-буд.вр., спит-наст.во., может-наст.во., зарылась-пр.во., умеет-наст.вр.
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