Помогите пожалуйста задание номер 122. Пожалуйста.

Гость: Гость:

•Заляжет, в горку, с осени, без просыпается, до весны, в году, не есть, не пить, в одну, зарылась, в песок, под песком, в воде. •Спать, есть, пить, ползать, плавать. Заляжет-буд.вр., спит-наст.во., может-наст.во., зарылась-пр.во., умеет-наст.вр.