Какие высказывания мыслите о добре и зле наиболееточнос твоей точки зрения

Гость: Гость:

Добро- это то что должно сопровождать его на протяжении всей жизни, чтобы человек никогда не забывал о нём. Добро- это то что делает нас лучше. А зло наоборот делает нас хуже. Ведь если бы мы делали всем одно лишь зло, то получали бы тоже самое в ответ, а я думаю не каждому будет приятно то что к нему относятся грубо и нехорошо