Какие высказывания мыслите о добре и зле наиболееточнос твоей точки зрения
Литература
Какие высказывания мыслите о добре и зле наиболееточнос твоей точки зрения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро- это то что должно сопровождать его на протяжении всей жизни, чтобы человек никогда не забывал о нём. Добро- это то что делает нас лучше. А зло наоборот делает нас хуже. Ведь если бы мы делали всем одно лишь зло, то получали бы тоже самое в ответ, а я думаю не каждому будет приятно то что к нему относятся грубо и нехорошо
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