Выполните действия: а) 13/18 + 7/12; б) 5/7 — 3/5; в) 5/6 — 3/8 — 1/12; г) 3 4/7 — 2 3/5; д) 4 5/14 + (5 1/12 — 3 4/21).

Математика

Выполните действия: а) 13/18 + 7/12; б) 5/7 — 3/5; в) 5/6 — 3/8 — 1/12; г) 3 4/7 — 2 3/5; д) 4 5/14 + (5 1/12 — 3 4/21).

Автор: Гость