Сегодня в школе на уроке математике проходят делимость. Чтобы продемонстрировать свойства делимости, учитель выписал на доске все целые числа от 1 до N в несколько групп, при этом если одно число делится на другое, то они обяза...
Информатика
Сегодня в школе на уроке математике проходят делимость. Чтобы продемонстрировать свойства делимости, учитель выписал на доске все целые числа от 1 до N в несколько групп, при этом если одно число делится на другое, то они обязательно оказались в разных группах. Например, если взять N=10, то получится 4 группы. Первая группа: 1. Вторая группа: 2, 7, 9. Третья группа: 3, 4, 10. Четвертая группа: 5,6, 8. Вы уже догадались, что, поскольку любое число делится на 1, одна группа всегда будет состоять только из числа 1, но в остальном подобное разбиение можно выполнить различными способами. От вас потребуется определить минимальное число групп, на которое можно разбить все числа от 1 до N в соответствии с приведенным выше условием. Программа получает на вход одно натуральное число N, не превосходящее 10^9, и должна вывести одно число - искомое минимальное количество групп. Ввод: 10 Вывод: 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
# Код на ruby 2.2.3p173 a = [] a << [1] for i in 2..10001 f = 0 a.each{ |group| m = 1 group.each { |c| m *= i % c } f += m if m > 0 group << i break end } a << [i] if f == 0 end p a p a.size
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
2. Write whether the sentences are True or False: 1) The First Foot is the first visitor to enter the house on New Year's morning 2) In Britain the...
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух и трёх-колёсных велосипедах.Сколько было двух и трёхколёсных велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 к...
Окружающий мир
Математика
В класе было несколько учеников . после того как 7 учеников вошли и 9 вышли в класе стало 31 сколько учеников было первоначально