Основный принципы о рациональном питание

Гость: Гость:

1.Адекватная энергетическая ценность рациона 2.Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым факторам 3.Максимальное разнообразие рациона 4.Адекватная технологическая обработка блюд и продуктов 5.Оптимальный режим питания 6.Учет индивидуальных особенностей детей 7.Обеспечение безопасности питания