Основный принципы о рациональном питание
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Основный принципы о рациональном питание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Адекватная энергетическая ценность рациона 2.Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым факторам 3.Максимальное разнообразие рациона 4.Адекватная технологическая обработка блюд и продуктов 5.Оптимальный режим питания 6.Учет индивидуальных особенностей детей 7.Обеспечение безопасности питания
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