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Найдите нули функции: y = 3x(квадрат) + x - 2
Алгебра
Найдите нули функции: y = 3x(квадрат) + x - 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=0 3x^2+x-2=0 D=25 x1=4/6 x2=-1 Ответ: 4/6; -1
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