Нужны ли в данном предложении запятые: В настоящее время современную молодежь трудно чем-либо заинтересовать,особенно произведениями русских писателей.

Русский язык

Нужны ли в данном предложении запятые: В настоящее время современную молодежь трудно чем-либо заинтересовать,особенно произведениями русских писателей.

Автор: Гость