Нужны ли в данном предложении запятые: В настоящее время современную молодежь трудно чем-либо заинтересовать,особенно произведениями русских писателей.

Русский язык
Нужны ли в данном предложении запятые: В настоящее время современную молодежь трудно чем-либо заинтересовать,особенно произведениями русских писателей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не нужны, только после слова "заинтересовать"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Составь кластер "значение биологии" синтакс "биология"
Ответить
Математика
Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 м. За 6 мин 40 с Андрей пробежал 4 круга,а Николай -5 кругов.На сколько метров в секунду скорость Ни...
Ответить
Английский язык
Вставьте артикли a (an) или the,где необхпдимо 1My... friends have got...cant and...dog 2 I have ... bicycle...dicycle is blak3) My ...brother's s ...
Ответить
Литература
Как называется учебное заведение в котором Александр Сергеевич Пушкин провел 6 юношеских лет?
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение по картине С.Баулин "Храм Покрова на Нерли"
Ответить