Напишите пожалуйста сочинение по картине С.Баулин "Храм Покрова на Нерли"

Гость: Гость:

Перед нами репродукция картины Сергея Баулина "Храм Покрова на Нерли". Картина изображена в желтых, темно-зеленых, голубых, белых и синих тонах. На переднем плане мы видим храм Покрова, который находится на Нерли. Этот храм выглядит очень величаво и притягивает взгляд. На заднем плане мы видим деревья, которые окружают этот храм. Небо на этой картине нежно голубой с легкими вставками желтого, а земля изображена в темно-зеленых и зеленых тонах, а еще мы можем разглядеть речку, возле этого замечательного храма! Эта картина мне очень понравилась и она очень притягивает взгляд! Надеюсь помогла. Если да то напиши, или "спасибо"