Почему пластика нэцкэ получила всемирное признание?
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Почему пластика нэцкэ получила всемирное признание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миниатюрная японская скульптура нэцкэ известна всему миру и главное назначение выполнять роль брелока подвески с помощью лески к поясу традиционной японской одежды kimono прикреплялись кошельки Кисет и коробочки для парфюмерии или лекарств искусство мерзкое искусство резьбы театральных масок традиционная национальная явления японских культуры это полная экспрессии изображения людей и животных птиц и цветов растений отдельных предметов 6 небольших плоских коробочек искусств на украшенных узорной резьбой ноги дошедшее до наших дней не только удивляют нас высоким искусством резьбы эти изящные миниатюрные статуэтки позволяют погрузиться в японские и китайские мифы и Предания при помощи нитки можно прекрасно проводить как божества индийского и китайского на культуру Японии Наряду с мифическими сюжетами и изображениями существ демонстрирует исторические реалии Японии прошлых веков можно найти фигурки знаменитых китайских и японских философов государственные деятели полководцы поэта из романа наши дни зображение праздничный благоприятных станет отличным подарком этому или талисманом
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