Какая высота небосрёба, если возле входа в него атмосферное давление 770 мм рт.ст, а на крыше 730 мм рт.ст
География
Какая высота небосрёба, если возле входа в него атмосферное давление 770 мм рт.ст, а на крыше 730 мм рт.ст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение давления с высотой (по справочнику) - 1 мм рт.ст. на каждые 10,5 м. Отсюда Н = (770-730)*10,5 = 420 м Если у вас на уроках принимают 1 мм рт.ст. - 10 м (в некоторых школах так), то, соответственно, умножайте разницу давлений на 10.
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