Какая высота небосрёба, если возле входа в него атмосферное давление 770 мм рт.ст, а на крыше 730 мм рт.ст

География
Какая высота небосрёба, если возле входа в него атмосферное давление 770 мм рт.ст, а на крыше 730 мм рт.ст
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение давления с высотой (по справочнику) - 1 мм рт.ст. на каждые 10,5 м. Отсюда Н = (770-730)*10,5 = 420 м Если у вас на уроках принимают 1 мм рт.ст. - 10 м (в некоторых школах так), то, соответственно, умножайте разницу давлений на 10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Почему пластика нэцкэ получила всемирное признание?
Ответить
Українська мова
4. Запишіть числівники словами: 243 учнів; 722 олівцями; 100 книгами; 27 областям; від 6475 відняти 659; до 3,8 додати 4,2; в 473 будинках; до 3090...
Ответить
Математика
(4x-2)(3-x) больше 0
Ответить
Математика
Как будет на англиском слово кошка мяукает
Ответить
Алгебра
Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)
Ответить