Как называется учебное заведение в котором Александр Сергеевич Пушкин провел 6 юношеских лет?
Литература
Как называется учебное заведение в котором Александр Сергеевич Пушкин провел 6 юношеских лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царскосельский лицей.
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