Помогите написать Сравнительное сочинение на тему "кренки биль и акакий"

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Помогите написать Сравнительное сочинение на тему "кренки биль и акакий"
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Гость:
Коров пиши ты хороший мальчик и вс
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