Характеристика пищеварительная система дождевого червя

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Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, находящимся на переднем конце тела. За ртом идет глотка, пищевод, зоб (задняя расширенная часть пищевода), желудок, средняя и задняя кишка, заканчивающаяся анальным отверстием. В пищевод впадают 3 пары известковых желез, служащих для нейтрализации гуминовых кислот, которые содержатся в гниющих листьях, поедаемых червями. Спинная стенка средней кишки образует тифлозоль (продольное впячивание внутрь просвета кишечника).