Характеристика пищеварительная система дождевого червя

Биология
Характеристика пищеварительная система дождевого червя
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Автор: Гость
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Гость:
Пищеварительная система начинается ротовым  отверстием, находящимся на переднем конце тела. За ртом идет глотка, пищевод, зоб  (задняя расширенная часть пищевода), желудок, средняя и задняя кишка,  заканчивающаяся анальным отверстием.  В пищевод впадают 3 пары известковых желез,  служащих для нейтрализации гуминовых кислот, которые содержатся в гниющих листьях, поедаемых червями. Спинная стенка средней кишки образует тифлозоль (продольное впячивание внутрь просвета кишечника).
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