Характеристика пищеварительная система дождевого червя
Биология
Характеристика пищеварительная система дождевого червя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, находящимся на переднем конце тела. За ртом идет глотка, пищевод, зоб (задняя расширенная часть пищевода), желудок, средняя и задняя кишка, заканчивающаяся анальным отверстием. В пищевод впадают 3 пары известковых желез, служащих для нейтрализации гуминовых кислот, которые содержатся в гниющих листьях, поедаемых червями. Спинная стенка средней кишки образует тифлозоль (продольное впячивание внутрь просвета кишечника).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Нужны ли в данном предложении запятые: В настоящее время современную молодежь трудно чем-либо заинтересовать,особенно произведениями русских писа...