Поиагите пожайлуста я вас умоляю только правильно
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Поиагите пожайлуста я вас умоляю только правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1b 2 a 3 a 4 a 5 c ( мышки это исключение) 6 c 7 b 8 c ( дети это исключение) 9 d 10 a ( овцы это исключение ) Правильно)
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