Составьте программу для вычисления функции
Информатика
Составьте программу для вычисления функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,y:real; begin Read(x); if x<=3 then y:=x*x-3*x+9 else y:=1/(x*x*x+6); Write(y) end.
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