Выписать соседей Восточных Славян и их отношения. Пожалуйста срочно нужно.
История
Выписать соседей Восточных Славян и их отношения. Пожалуйста срочно нужно.
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Гость:
Балтики :ятвяги,пруссы,латгалы,а также ливы и другие народности
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