3/16* 1 целая 1/5:(7целых1/2*1/10-3/5)-3целых1/2:4 целых2/3
Математика
3/16* 1 целая 1/5:(7целых1/2*1/10-3/5)-3целых1/2:4 целых2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/16 * 1 1/5 : (7 1/2 * 1/10 - 3/5) - 3 1/2 : 4 = 5/8 1) 7 1/2 * 1/10 = 15/2 * 1/10 = (3*1)(2*2) = 3/4 2) 3/4 - 3/5 = 15/20 - 12/20 = 3/20 3) 1 1/5 : 3/20 = 6/5 * 20/3 = (2*4)/(1*1) = 8 4) 3/16 * 8 = 3/2 = 1 целая 1/2 5) 3 1/2 : 4 = 7/2 * 1/4 = 7/8 6) 1 1/2 - 7/8 = 1 4/8 - 7/8 = 12/8 - 7/8 = 5/8
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