В шахматном турнире участвовало 160 детей. Мальчиков было в 3 раза больше. чем девоч??к.Сколько мальчиков и сколько девочек учасвовало в этом турнире?
Математика
В шахматном турнире участвовало 160 детей. Мальчиков было в 3 раза больше. чем девоч??к.Сколько мальчиков и сколько девочек учасвовало в этом турнире?
Ответ(ы):
Гость:
160=4x x= кол-во девочек х= 40 мальчиков 40*3=120
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