В шахматном турнире участвовало 160 детей. Мальчиков было в 3 раза больше. чем девоч??к.Сколько мальчиков и сколько девочек учасвовало в этом турнире?

Математика

В шахматном турнире участвовало 160 детей. Мальчиков было в 3 раза больше. чем девоч??к.Сколько мальчиков и сколько девочек учасвовало в этом турнире?

Автор: Гость