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Загадки бывают народные и.....?
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Загадки бывают народные и.....?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загадки бывают народные и бытовые
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