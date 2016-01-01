В какой эре отмечено первое появление многоклеточных организмов?
Физика
В какой эре отмечено первое появление многоклеточных организмов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палеозойская эра. Кембрийский период (кембрий).
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