Помогите плллииизз (эта задача решается по частям) 2 номер
Математика
Помогите плллииизз (эта задача решается по частям) 2 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:2+20=65 1 шнур 65. 2 шнур 25
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