-3 - 2 целых 2/3 - 4 целых 5/6 + 7 целых 1/2
Математика
-3 - 2 целых 2/3 - 4 целых 5/6 + 7 целых 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри решение на прикрепленном фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Установите соответствие между текстами и их темами, выбрав тему из выпадающего списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема...
Математика
Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 метров за минут 40 секунд Андрей пробежал 4 круга а Николай 5 кругов на сколько метров в секунду ско...
Русский язык
Несси - карликовый пудель, только женского рода.Я ее знаю всю свою жизнь,она нисколько не меняется. Всё такая же замухрышка, но вёрткая как вьюн ! ...