-3 - 2 целых 2/3 - 4 целых 5/6 + 7 целых 1/2

Математика
-3 - 2 целых 2/3 - 4 целых 5/6 + 7 целых 1/2
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