Есть те кому не лень, расписать всё решение по действиям, 1.022

Математика
Есть те кому не лень, расписать всё решение по действиям, 1.022
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Гость:
Держи столько решения чтобы получилось один
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