3/27 умножить на 3 19/360 умножить на 6 7/30 умножить на 24 1/84 умножить на 60 9 разделить ??а 47/810 5x разделить на 7/45 Пожалуйста сделайте, заранее спасибо!

Математика

3/27 умножить на 3 19/360 умножить на 6 7/30 умножить на 24 1/84 умножить на 60 9 разделить ??а 47/810 5x разделить на 7/45 Пожалуйста сделайте, заранее спасибо!

Автор: Гость