3/27 умножить на 3 19/360 умножить на 6 7/30 умножить на 24 1/84 умножить на 60 9 разделить ??а 47/810 5x разделить на 7/45 Пожалуйста сделайте, заранее спасибо!
Математика
3/27 умножить на 3 19/360 умножить на 6 7/30 умножить на 24 1/84 умножить на 60 9 разделить ??а 47/810 5x разделить на 7/45 Пожалуйста сделайте, заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
3/27 х 3 = 1/3 19/360 х 6 = 19/600 7/30 х 24 = 168/300 9/47/810 = 155 5/47
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