3^3x+3^(2x+1)=3^x+3 как получить ответ 0
Алгебра
3^3x+3^(2x+1)=3^x+3 как получить ответ 0
Ответ(ы):
Гость:
3^3x+3^(2x)*3=3^x+3 Выносим в левой части 3^(2х) за скобку, получаем: 3^(2x)*(3^x+3)=3^x+3 3^(2x)*(3^x+3)-(3^x+3)=0 Выносим теперь общую скобку (3^х+3): (3^x+3)(3^(2x)-1)=0 Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю: 1) 3^x+3=0 <=> 3^x=-3 решений нет 2) 3^(2x)-1=0 <=> 3^(2x)=1=3^0 <=> 2x=0 <=> x=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Название этого талисмана в переводе означает счастье Во многих странах это свеще??ное животное Оно символизирует спокойствие,гармонию,и близость че...
Математика
За 1/2 метра тесьмы заплатили на 6 рублей меньше чем за 1/5 метра такой же тесьмы. Сколько стоит 1 метр тесьмы? Скажите срочно пожалуйста!
Математика
Длины сторон прямоугольника 9 и 8 сантиметров сколько квадратов со стороной 2 сант??метра поместится в этом прямоугольнике
Українська література