3^3x+3^(2x+1)=3^x+3 как получить ответ 0

Гость: Гость:

3^3x+3^(2x)*3=3^x+3 Выносим в левой части 3^(2х) за скобку, получаем: 3^(2x)*(3^x+3)=3^x+3 3^(2x)*(3^x+3)-(3^x+3)=0 Выносим теперь общую скобку (3^х+3): (3^x+3)(3^(2x)-1)=0 Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю: 1) 3^x+3=0 <=> 3^x=-3 решений нет 2) 3^(2x)-1=0 <=> 3^(2x)=1=3^0 <=> 2x=0 <=> x=0