Название этого талисмана в переводе означает счастье Во многих странах это свеще??ное животное Оно символизирует спокойствие,гармонию,и близость человека и природы Назави животное и его име.

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Название этого талисмана в переводе означает счастье Во многих странах это свеще??ное животное Оно символизирует спокойствие,гармонию,и близость человека и природы Назави животное и его име.

Автор: Гость