(3/4+1/6)*3+(5/6-1/2):2/9=
Математика
(3/4+1/6)*3+(5/6-1/2):2/9=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3\4 плюс 1\6= 9\12 плюс 2\12=11\12*3=11\4=2 3\4 плюс 1 1\2=4 1\4 5\6-1\2=5\6 + 3\6= 1\3:2\9=1 1\2
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