3,4*10+5,7*10+6,6*10-4,7*10=
Математика
3,4*10+5,7*10+6,6*10-4,7*10=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3.4*10=34 2) 5.7*10=57 3) 6.6*10=66 4) 4.7*10=47 5) 34+57+66-47=110
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