3/4 к знаменателю 8, 20, 100, 1000.

Математика
3/4 к знаменателю 8, 20, 100, 1000.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6, 15, 75, 750 - числители этих дробей.
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