Представь такую ситуацию: ты пришел с мамой супермаркет. Она платила покупки, и вы направились к выходу. При выходе через турникет раздался громкий сигнал. Охранник попросил тебя показать карманы. Ты вернул их и вспомнил, что в...

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Представь такую ситуацию: ты пришел с мамой супермаркет. Она платила покупки, и вы направились к выходу. При выходе через турникет раздался громкий сигнал. Охранник попросил тебя показать карманы. Ты вернул их и вспомнил, что второпях сунул туда игрушку. Ты хотел отдать ее продавцу на кассе, но забыл. Что ты делаешь, чтобы взрослые не посчитали себя вором? Запиши свой ответ.
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Автор: Гость
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Гость:
Нужно всё объяснить но а дома объясниться ещё раз
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