3.5-(+7); вычислите пожалуйста
Математика
3.5-(+7); вычислите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3.5-(+7)=-3.5 2) 3.6-(-5)=8.6 3) 4.6-(+2.5)=2.1
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