(3/5а-2/7в)×(2/7в+3/5а) представить многочлен в стандартном виде можно быстрее . если я завтра не принесу решеные примеры то мне конец

Алгебра

(3/5а-2/7в)×(2/7в+3/5а) представить многочлен в стандартном виде можно быстрее . если я завтра не принесу решеные примеры то мне конец

Автор: Гость