(3/5а-2/7в)×(2/7в+3/5а) представить многочлен в стандартном виде можно быстрее . если я завтра не принесу решеные примеры то мне конец
Алгебра
(3/5а-2/7в)×(2/7в+3/5а) представить многочлен в стандартном виде можно быстрее . если я завтра не принесу решеные примеры то мне конец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3/5a-2/7b)*(2/7b+3/5a)=9/25a^2-4/49a^2
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