Подберите слова иллюстрирующие: а) суффиксальный способ словообразования; б) приставочный способ словообразования; в) сложение
Русский язык
Подберите слова иллюстрирующие: а) суффиксальный способ словообразования; б) приставочный способ словообразования; в) сложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)футболист,бельчонок,носик. б)сверхизвестный,безынициативный,переплыть. в)сложение основ-лесопарк,самоход,гидроэлектростанция.сложение слов- диван-кровать,школа-интернат,ракета-носитель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чём отличие птиц лесов и степей? Назовите известные вам признаки и приведите примеры. ДАЮ 60 БАЛЛОВ