Подберите слова иллюстрирующие: а) суффиксальный способ словообразования; б) приставочный способ словообразования; в) сложение

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Подберите слова иллюстрирующие: а) суффиксальный способ словообразования; б) приставочный способ словообразования; в) сложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)футболист,бельчонок,носик. б)сверхизвестный,безынициативный,переплыть. в)сложение основ-лесопарк,самоход,гидроэлектростанция.сложение слов- диван-кровать,школа-интернат,ракета-носитель.
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