Помогите кто такой DeadPool нужно срочно!!! Задание по информатике
Технология
Помогите кто такой DeadPool нужно срочно!!! Задание по информатике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анти-герой Marvel. Способности: Регенерация. В совершенстве обладает всеми видами оружия. женат на смерти. на стороне Тони. лучший друг , Спайди. все , больше не хочу)))
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