Помогите кто такой DeadPool нужно срочно!!! Задание по информатике

Технология
Помогите кто такой DeadPool нужно срочно!!! Задание по информатике
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анти-герой Marvel. Способности: Регенерация. В совершенстве обладает всеми видами оружия. женат на смерти. на стороне Тони. лучший друг , Спайди. все , больше не хочу)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чём отличие птиц лесов и степей? Назовите известные вам признаки и приведите примеры. ДАЮ 60 БАЛЛОВ
Ответить
История
Доклад про ростовскую область
Ответить
Другие предметы
1)Каких почв больше? 2)Какие удобрение могут применятся?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста срочно нужны примеры по спряжению глаголов
Ответить
Українська мова
10 речень зі звертаннями із поезій Тараса Шевченка.
Ответить