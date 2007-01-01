Доклад про ростовскую область

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Доклад про ростовскую область
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Гость:
Росто́вская о́бласть (Дон) — субъект Российской Федерации на юге Европейской части России, входит в состав Южного федерального округа. Административный центр — город Ростов-на-Дону.На востоке Ростовская область граничит с Волгоградской областью, на севере — с Воронежской, на юге — с Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкия, на западе — с Донецкойи Луганской областями Украины (в том числе с территориями, находящимися под контролем самопровозглашённых государственных образований ДНР и ЛНР).В 2007 году Банком России была выпущена памятная монета, посвящённая Ростовской области.

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